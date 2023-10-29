Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Hundetrainer-Champion

Aus Hunden werden Alltagshelden

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 29.10.2023
Aus Hunden werden Alltagshelden

Aus Hunden werden AlltagsheldenJetzt kostenlos streamen

Der Hundetrainer-Champion

Folge 1: Aus Hunden werden Alltagshelden

93 Min.Folge vom 29.10.2023Ab 6

Acht Kandidat:innen zeigen heute zum ersten Mal, wie gut ihr Einfühlungsvermögen in Mensch und Tier wirklich ist. Die Trainer:innen treffen erstmals ihre Mensch-Hund-Teams. Auf dem Programm stehen: Agility und Alltagstricks. Als Gastjuror ist TV-Moderator und Hundetrainer Jochen Bendel im Einsatz. Wer beweist die beste Spürnase für die Vier- und Zweibeiner und kann die strenge Jury überzeugen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Hundetrainer-Champion
SAT.1
Der Hundetrainer-Champion

Der Hundetrainer-Champion

Alle 1 Staffeln und Folgen