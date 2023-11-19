Das Finale: Bewegender Abschluss einer hochemotionalen ReiseJetzt kostenlos streamen
Der Hundetrainer-Champion
Folge 4: Das Finale: Bewegender Abschluss einer hochemotionalen Reise
93 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 6
Über viele Wochen haben die Trainer:innen alles gegeben: Wem ist auf dem Weg die Puste ausgegangen und wer schafft es am Ende, den Wettkampf für sich zu entscheiden? Gastjuror und Dogdance-Profi Lukas Pratschker unterstützt Julia Hammerschmidt und Andreas Ohligschläger bei der Bewertung eines außergewöhnlichen Fotoshootings und einem atemberaubenden Dogdance. Wer kann im großen Finale überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick