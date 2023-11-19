Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Hundetrainer-Champion

Das Finale: Bewegender Abschluss einer hochemotionalen Reise

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 19.11.2023
Das Finale: Bewegender Abschluss einer hochemotionalen Reise

Das Finale: Bewegender Abschluss einer hochemotionalen ReiseJetzt kostenlos streamen

Der Hundetrainer-Champion

Folge 4: Das Finale: Bewegender Abschluss einer hochemotionalen Reise

93 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 6

Über viele Wochen haben die Trainer:innen alles gegeben: Wem ist auf dem Weg die Puste ausgegangen und wer schafft es am Ende, den Wettkampf für sich zu entscheiden? Gastjuror und Dogdance-Profi Lukas Pratschker unterstützt Julia Hammerschmidt und Andreas Ohligschläger bei der Bewertung eines außergewöhnlichen Fotoshootings und einem atemberaubenden Dogdance. Wer kann im großen Finale überzeugen?

