SAT.1Staffel 2Folge 10
44 Min.Ab 12

Der Bio-Bauer Jacob Hoffmann wird tot im Schneidwerk eines Mähdreschers gefunden. Die einzige Zeugin ist die Freundin des Opfers, Silke Reiss. Sie behauptet aber, sich an nichts zu erinnern. Andreas glaubt ihr nicht. Im Gegenteil - er hält die Frau für dringend tatverdächtig. Ganz anders Mick: Er mag Silke und fühlt sich an seine eigene Geschichte erinnert. Doch Tatsache ist: mit Silke stimmt etwas nicht - das muss auch Mick irgendwann einsehen ...

SAT.1
