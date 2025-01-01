Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Das 5. Gebot

SAT.1Staffel 2Folge 8
Das 5. Gebot

Das 5. GebotJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 8: Das 5. Gebot

44 Min.Ab 12

In der Pfarrgemeinde St. Betram wird Herbert Kupp tot in der Kirche aufgefunden. Durch die Ermittlungen trifft Mick seinen alten Kumpel Bodo Romanski nach fast 20 Jahren wieder und staunt nicht schlecht: Der ehemals kleinkriminelle Bodo ist mittlerweile Pfarrer der Gemeinde. Die Wiedersehensfreude der beiden wird allerdings schnell getrübt, als Herberts Witwe, Anneliese Kupp, die Ermittler auf einen Streit ihres Mannes mit Bodo aufmerksam macht ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
SAT.1
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 6 Staffeln und Folgen