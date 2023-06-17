Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Bulle

Ein echter Held

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 1vom 17.06.2023
Folge 1: Ein echter Held

42 Min.Folge vom 17.06.2023Ab 12

Mathias Herz wird erschlagen aufgefunden. Kleine Glassplitter an seiner Kopfwunde geben Rätsel auf. Die Frau des Opfers, Lara Herz, reagiert schockiert auf den Tod ihres Mannes. Ihrer Aussage nach hatte er keine Feinde. Doch zwischen ihm und seinem Jugendfreund Karsten Wollmer kam es offenbar kürzlich zum Streit über die finanzielle Ausrichtung ihres gemeinsam betriebenen Kletterparks. Aber ist das tatsächlich das Mordmotiv? Parallel tut sich nämlich eine ganz andere Spur auf ...

SAT.1 GOLD
