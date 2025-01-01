Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Hühnerabend

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 10
Hühnerabend

HühnerabendJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 10: Hühnerabend

43 Min.Ab 12

Auf einer ausgelassenen Junggesellinnen-Party tritt ein Nacktputzer auf. Doch während der Show fällt er plötzlich um und stirbt. Ein Giftanschlag! Mick und Andreas nehmen die Ermittlungen auf. Das Ehepaar in spe hat eine Hochzeitsplanerin eingestellt, die sofort zu Micks erklärter Intimfeindin wird und regelmäßig in die Polizeiarbeit pfuscht. Mick und Andreas müssen sich mit der überforderten Braut, dem nervösen Bräutigam und dem strippenden Kollegen des Toten herumschlagen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
SAT.1 GOLD
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 5 Staffeln und Folgen