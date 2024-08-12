Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der SAT.1 Check

Rewe, Edeka, Kaufland & Co. - Der SAT.1 Supermarkt-Check!

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 12.08.2024
Rewe, Edeka, Kaufland & Co. - Der SAT.1 Supermarkt-Check!

Rewe, Edeka, Kaufland & Co. - Der SAT.1 Supermarkt-Check!Jetzt kostenlos streamen

Der SAT.1 Check

Folge 1: Rewe, Edeka, Kaufland & Co. - Der SAT.1 Supermarkt-Check!

101 Min.Folge vom 12.08.2024Ab 12

Rund 200 Milliarden Umsatz verzeichnete der deutsche Lebensmittelhandel im Jahr 2023. Neben Discountern sind für die Mehrheit der Deutschen Supermärkte das Ziel der Wahl für den Einkauf - für über 40 Prozent sogar mehrmals die Woche, wie eine aktuelle von SAT.1 in Auftrag gegebenen forsa-Umfrage ergab. Doch wie schneiden Edeka, Kaufland, Rewe und Co. in Sachen Auswahl, Frische und Qualität ab? Und was unterscheidet sie von ihrer Discounter-Konkurrenz?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der SAT.1 Check
SAT.1
Der SAT.1 Check

Der SAT.1 Check

Alle 4 Staffeln und Folgen