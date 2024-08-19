Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 2vom 19.08.2024
103 Min.Folge vom 19.08.2024Ab 12

Laut einer von SAT.1 in Auftrag gegebenen aktuellen forsa-Umfrage kaufen mehr als die Hälfte der Deutschen mehrmals im Monat in einem der über 5.000 Drogeriemärkte des Landes ein. Der "SAT.1 Drogerie-Check" testet die bekanntesten, beliebtesten und erfolgreichsten Drogerieketten deutschlandweit. Wie schneiden DM, Rossmann, Müller & Co in Sachen Angebot, Kundenfreundlichkeit und Preise ab? Und sind die Eigenmarken wirklich genauso gut wie die gängigen Markenartikel?

