Die Klassiker - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Check
Folge 1: Die Klassiker - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
99 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12
Schlemmerfilet, Ravioli oder cremiges Kartoffelpüree - diese Klassiker kommen seit Jahrzehnten in fast jeder Familie auf den Tisch. Doch wie gut sind die Fertigvarianten wirklich? Stefano Zarrella und Dr. Stephan Lück testen Geschmack, Qualität, Produktion und Zubereitung der beliebtesten Klassiker. Außerdem verrät Stefano, mit welchen einfachen Tricks man den Gerichten eine Extraportion Genuss verleihen kann.
