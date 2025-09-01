Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der SAT.1 Check

Aldi, Lidl, Penny - Der SAT.1 Discounter-Check!

SAT.1Staffel 5Folge 1vom 01.09.2025
Aldi, Lidl, Penny - Der SAT.1 Discounter-Check!

Aldi, Lidl, Penny - Der SAT.1 Discounter-Check!Jetzt kostenlos streamen

Der SAT.1 Check

Folge 1: Aldi, Lidl, Penny - Der SAT.1 Discounter-Check!

94 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Deutschland ist Discounterland - Aldi, Lidl und Penny prägen den Alltag von Millionen. Mit Verbraucherstimmen, Experteneinschätzungen und exklusiven Tests zeigt der Discounter-Check: Einkaufen bei Aldi, Lidl und Penny ist längst mehr als nur billig. Doch wie schlagen sich die Riesen im gnadenlosen Wettbewerb um Preise, Qualität und Einkaufserlebnis? Der große SAT.1 Discounter-Check deckt auf: Wo bekommen Kunden wirklich das Beste für ihr Geld?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Der SAT.1 Check
SAT.1
Der SAT.1 Check

Der SAT.1 Check

Alle 4 Staffeln und Folgen