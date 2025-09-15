DHL, Hermes, UPS & Co. - Der SAT.1 Paketdienst-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Check
Folge 3: DHL, Hermes, UPS & Co. - Der SAT.1 Paketdienst-Check!
96 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12
Täglich klingeln Paketboten an deutschen Türen - doch oft bleibt Frust: Zusteller, die nicht hochkommen, Pakete, die im Kiosk statt an der Haustür landen, Lieferzeiten, die sich ziehen. Der große SAT.1 Paketdienst-Check geht genau diesen Problemen auf den Grund: Hermes, DHL, DPD, GLS und UPS im harten Vergleich - wer überzeugt bei Zustellung, Geschwindigkeit und Preis?
