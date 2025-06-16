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Der SAT.1 Urlaubscheck!
Folge vom 16.06.2025: Der SAT.1 Urlaubscheck! All inclusive, Ferienpark & Individualreise
99 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12
Wo wird 2025 der Urlaubstraum auch zum Traumurlaub? Bietet der All-Inclusive-Trip in die Türkei das beste Preis-Leistungs-Paket? Ist ein Ferienpark in den Niederlanden die cleverste Wahl für die Familienreise? Oder entdeckt man besser auf eigene Faust die Pasta-Kultur Italiens? Ob im Paket oder selbstorganisiert: SAT.1 checkt die Angebote mit Urlauberfamilien und entdeckt mit den Promis Stefano Zarrella und Madita van Hülsen das Unternehmungsangebot für Erwachsene und Kids.