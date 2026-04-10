Wie man sich besser keinen Mann angeltJetzt kostenlos streamen
Der Sophie Passmann Podcast
Folge 55: Wie man sich besser keinen Mann angelt
68 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Falls ihr euch fragt, wie es zum Titel dieser Folge kam: Über die Ostertage hat Sophie die neue Serie „Love Story“ über John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette gebinget und sich dabei so einige Gedanken gemacht. Es geht um Clean Girls, die 90er-Jahre, Männer, die von Frauen ohne Make-up obsessed sind, und vieles mehr. Viel Spaß mit der Folge!
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