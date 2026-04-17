Der Sophie Passmann Podcast
Folge 56: Notizen zu Coachella
66 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Coachella – more like Nochella? Sophie war (im Gegensatz zu gefühlt jedem und seiner Mutter) dieses Jahr nicht beim Coachella und hat sich aber trotzdem so einige Gedanken dazu gemacht. Steuern wir langsam aber sicher auf das Ende von Brandtrips zu? Warum nehmen wir es Influencern eigentlich übel, in der Wüste in Boho-Outfits Fotos vor Riesenrädern zu posten? Und wieso fliegt Kylie Jenner einfach mal 15 Minuten mit dem Privatjet? All das hört ihr in dieser Folge!
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