Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Luna, Peppa und Tatiana

sixxStaffel 5Folge 14vom 08.02.2026
Luna, Peppa und Tatiana

Luna, Peppa und TatianaJetzt kostenlos streamen

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 14: Luna, Peppa und Tatiana

48 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Angie und Phil haben Hündin Tatiana vor einiger Zeit aufgenommen. Das Tier wurde mit einer Fehlbildung der Vorderbeine geboren. Dr. Fitzpatrick rät jedoch von einer umfangreichen Operation ab. Hündin Pepper steht ein schwieriger Eingriff an der Wirbelsäule bevor. Eine künstliche Bandscheibe ist verrutscht und könnte ihr Rückenmark stark beschädigen. Außerdem kümmert sich Noel um Golden Retriever Luna, die vermutlich an einer Ellbogendysplasie leidet.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
sixx
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Alle 3 Staffeln und Folgen