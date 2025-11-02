Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 2vom 02.11.2025
47 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Die zweijährige Bulldogge Buster hat ernste Probleme mit ihren Hinterbeinen und ist extrem übergewichtig. Der Hund hat dadurch eine Hüftfehlstellung und lockere Kniescheiben. Kann Dr. Fitzpatrick seinem Leiden ein Ende setzen? Auch die einjährige Rusty leidet an einer schweren Hüftfehlstellung und der kleine Mops Doug hat große Wirbelsäulenprobleme.

