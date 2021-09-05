Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 1: Episode 1
46 Min.Folge vom 05.09.2021Ab 6
Hundetrainer André Vogt empfängt seine Klasse zu Schulbeginn in einem nagelneuen Loft mit angrenzendem Wald. Hier können die Welpen spielerisch lernen und sich so richtig austoben. Dabei halten André nicht nur der zwölf Wochen alte Beagle-Bulldoggen-Mischling Watson und das quirlige Pomeranian-Mädchen Luna auf Trab. Auch Schäferhund-Husky-Mischling Ace, der sich nur ungern an der Leine halten lässt, ist diesmal mit von der Partie.
