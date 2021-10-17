Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 6: Episode 6
46 Min.Folge vom 17.10.2021Ab 6
Können die Welpen dem Drang nach Fressen widerstehen und sich in Selbstbeherrschung üben? Genau das möchte Hundetrainer André Vogt gerne herausfinden. Anschließend gibt eine Expertin einen kurzen Exkurs zum Thema Heilkräuter. Außerdem kümmern sich André und seine Assistentin Eva Birkenholz um die taube Australian-Shepard-Hündin Bounty, die das Rückrufkommando auf ihre eigene Art lernen soll.
