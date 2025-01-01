Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 2

sixxStaffel 6Folge 2
Folge 2: Episode 2

46 Min.Ab 6

André Vogt kümmert sich um Zwergpudel Cooper, der lernen muss, in sein Körbchen zu gehen. Außerdem statten die Welpen einem Körpersprachen-Coach einen Besuch ab. Bei einem speziellen Training werden sie geschult, auf Bewegungen und Blicke zu reagieren. Anschließend haben André und seine Assistentin Eva auch noch eine ganz besondere Überraschung parat ...

sixx
