Nach einem Banküberfall hat ein Gangster zwei Frauen niedergeschossen. Tilde Riemann liegt im Krankenhaus, ihre Mutter Gudrun erlag den Schußverletzungen. Bevor sie das Bewußtsein verlor, konnte sie noch sagen: "Im Lokal Fürstenhof ..." Oberinspektor Derrick und sein Assistent Harry Klein nehmen die Familie des Lokalbesitzers, Angestellte und Gäste unter die Lupe.

