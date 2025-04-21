Derrick
Folge 3: Mord inklusive
60 Min.Ab 12
Bei der Untersuchung eines Verkehrsunfalls mit tödlichem Ausgang, bei dem der alkoholisierte Grafiker Konrad Breuer im Isarkanal ertrunken ist, lassen sich keine Fremdeinwirkungen feststellen. Zu Zweifeln gibt jedoch ein Telefonanruf des tödlich Verunglückten am Vortag Anlaß, in dem er - wenn auch in betrunkenem Zustand - die Polizei auf einen Geschäftspartner hinwies, der ihr weitere Auskünfte im Falle seines Ablebens geben könne.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick