Derrick
Folge 11: Tod eines Fans
59 Min.Ab 12
Bei dem Versuch, ein Interview von dem gefeierten Popstar Harry Dugan zu bekommen, findet ein Fotoreporter den populären Star in dessen Hotel in einer – wie es scheint - eindeutigen Situation: Er hält ein totes Mädchen im Arm. Oberinspektor Derrick glaubt den Beteuerungen Harry Dugans über seine Unschuld nicht. Der Popmusiker kommt in Untersuchungshaft.
