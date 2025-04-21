Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Tote im Wald

KultKrimiStaffel 3Folge 9
Tote im Wald

Tote im WaldJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 9: Tote im Wald

60 Min.Ab 12

Der Forstarbeiter Dieter Lohmann findet im Wald die Leiche eines jungen Mädchens. Wie Oberinspektor Derrick an Hand der gefundenen Ausweispapiere feststellt, ist die Ermordete Joan Harrison aus Liverpool, eine seit einigen Wochen hier lebende Austauschschülerin. Ihre Vorliebe, ganz alleine ausgedehnte Radtouren zu unternehmen, bei denen sie unbekümmert deutsche Gesprächspartner suchte, war allgemein bekannt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen