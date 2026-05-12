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Desperate Housewives

Ein Wochenende auf dem Lande

sixxStaffel 3Folge 3vom 12.05.2026
Ein Wochenende auf dem Lande

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Desperate Housewives

Folge 3: Ein Wochenende auf dem Lande

42 Min.Folge vom 12.05.2026

Bree und Orson sind auf Hochzeitsreise - doch bevor die richtig begonnen hat, wird sie durch eine Fernsehreportage über obdachlose Jugendliche, in der Andrew interviewt wird, abrupt beendet ... Lynette fährt übers Wochenende mit Gabrielle in ein schickes Wellnesshotel, während Tom mit den Kindern campen geht. Doch kurz darauf meldet sich Tom und bittet Lynette zurückzukommen. Auch Susan ist übers Wochenende verreist, und zwar mit Ian. Der Trip öffnet ihr die Augen über Ian ...

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