Desperate Housewives
Folge 4: Die geheime Geschichte
42 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Nachdem Edie entdeckt hat, dass Mike aus dem Koma erwacht ist, verbreitet sich die gute Nachricht schnell in der Wisteria Lane. Nur Susan, die mit Ian auf seiner Berghütte ist, erfährt nichts davon. Edie kümmert sich rührend um Mike, der sich an die letzten zwei Jahre nicht mehr erinnern kann. Bree überlegt, welches Alibi sie erfinden soll, um Andrews Abwesenheit zu erklären. Als Andrew bei einer Veranstaltung einem seiner früheren "Kunden" begegnet, eskaliert die Situation ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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