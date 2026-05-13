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Desperate Housewives

Die geheime Geschichte

sixxStaffel 3Folge 4vom 13.05.2026
Die geheime Geschichte

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Desperate Housewives

Folge 4: Die geheime Geschichte

42 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Nachdem Edie entdeckt hat, dass Mike aus dem Koma erwacht ist, verbreitet sich die gute Nachricht schnell in der Wisteria Lane. Nur Susan, die mit Ian auf seiner Berghütte ist, erfährt nichts davon. Edie kümmert sich rührend um Mike, der sich an die letzten zwei Jahre nicht mehr erinnern kann. Bree überlegt, welches Alibi sie erfinden soll, um Andrews Abwesenheit zu erklären. Als Andrew bei einer Veranstaltung einem seiner früheren "Kunden" begegnet, eskaliert die Situation ...

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