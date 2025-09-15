Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 15.09.2025
49 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12

Um den Absprung aus der Show zu schaffen, brauchen die Promis logisches Geschick, Talent im schnellen Kopfrechnen und etwas Allgemeinwissen. Total easy? Nicht für alle! Ausgerechnet die Promis, die sich für besonders schlau halten, kommen ins Straucheln.

ProSieben
