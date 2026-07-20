Staffel 8Folge 175vom 20.07.2026
Ein bissiger ZeugeJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 175: Ein bissiger Zeuge
45 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Der Strafverteidiger Roger wird mit einer lebensgefährlichen Verletzung ins Krankenhaus eingeliefert. Da er glaubt, sterben zu müssen, bekennt er, einen Mann getötet zu haben - doch als die Notoperation ihm das Leben rettet, zieht er die Aussage zurück und behauptet, er hätte von seiner Zeit im Vietnamkrieg fantasiert. Doktor Sloan glaubt ihm nicht und recherchiert auf eigene Faust. Schnell kommt er auf eine interessante Spur, bei der ein Hund eine wichtige Rolle spielt ...
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