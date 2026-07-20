Staffel 8Folge 176vom 20.07.2026
Arzt unter VerdachtJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 176: Arzt unter Verdacht
45 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Durch die Begegnung mit einer jungen Frau, die seiner verstorbenen Bekannten Lily zum Verwechseln ähnlich sieht, wird Steve Sloan erneut mit einem ungeklärten Fall aus der Vergangenheit konfrontiert: Lily hatte einen tödlichen Verkehrsunfall, bei dem alles auf Mord hindeutete, doch im Prozess gegen den verdächtigen Frederick Wilson war die Hauptbelastungszeugin von einer Unbekannten erschossen worden. Die wahre Sachlage konnte nie geklärt werden ...
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