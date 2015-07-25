Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doku überStaffel 1Folge 1vom 25.07.2015
45 Min.Folge vom 25.07.2015Ab 6

Es gab Zeiten, da lebten Neandertaler und anatomisch moderne Menschen nebeneinander. Doch vor rund 30.000 Jahren starben unsere kräftig gebauten Verwandten aus. Warum sie und nicht wir? „Die Apocalypse der Neanderthaler“ begleitet Anthropologen, die versuchen, Licht ins Dunkel der Urgeschichte zu bringen. Sie vergleichen den Körperbau des Homo neanderthalensis mit dem des Homo sapiens – und stellen eine überraschende Frage: Kann es sein, dass die Jagdmethoden des Neandertalers nicht effektiv genug waren?

