ProSiebenStaffel 4Folge 1vom 29.09.2018
161 Min.Folge vom 29.09.2018Ab 12

Wer liefert die beste Show-Idee? Wer hat die Formel für die perfekte Unterhaltung? In sechs eigenständigen Shows in der Show buhlen Joko & Klaas mit ihren Ideen um die Gunst des Studiopublikums. Mit von der Partie sind heute Vanessa Mai, Eko Fresh, H.P. Baxxter, Wolfgang Bahro, Maike von Bremen, Sila Sahin, Tim Sander, Isa Jank, Benjamin von Stuckrad-Barre, Paul Janke, Micaela Schäfer, Mario Basler, Joey Heindle, Johann Lafer und Reiner Calmund.

