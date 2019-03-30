Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 4Folge 2vom 30.03.2019
Folge 2: "Zwei Promis & Ein Todesfall" & "Joko & Die Waschmaschine"

126 Min.Folge vom 30.03.2019Ab 12

Wer hat die beste Show-Idee? Wer überzeugt das Publikum mit seiner Vorstellung von bester Unterhaltung? Klaas versucht mit seiner Kuppelshow "Liebe macht blind und taub" ins Herz der Zuschauer zu treffen, während Joko auf eine Spielshow rund um die Waschmaschine setzt. Kann er die Quotenmessung so ins Schleudern bringen? In sechs eigenständigen Shows in der Show buhlen beide um die Gunst der Zuschauer. Per Fernbedienung kürt das Studiopublikum die "DIE BESTE SHOW DER WELT".

