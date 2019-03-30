"Zwei Promis & Ein Todesfall" & "Joko & Die Waschmaschine" Jetzt kostenlos streamen
DIE BESTE SHOW DER WELT
Folge 2: "Zwei Promis & Ein Todesfall" & "Joko & Die Waschmaschine"
126 Min.Folge vom 30.03.2019Ab 12
Wer hat die beste Show-Idee? Wer überzeugt das Publikum mit seiner Vorstellung von bester Unterhaltung? Klaas versucht mit seiner Kuppelshow "Liebe macht blind und taub" ins Herz der Zuschauer zu treffen, während Joko auf eine Spielshow rund um die Waschmaschine setzt. Kann er die Quotenmessung so ins Schleudern bringen? In sechs eigenständigen Shows in der Show buhlen beide um die Gunst der Zuschauer. Per Fernbedienung kürt das Studiopublikum die "DIE BESTE SHOW DER WELT".
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick