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Die besten Comedians Deutschlands

Die Humorwelle des Glücks - Die besten Comedians Deutschlands

SAT.1Folge vom 24.07.2026
Die Humorwelle des Glücks - Die besten Comedians Deutschlands

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Die besten Comedians Deutschlands

Folge vom 24.07.2026: Die Humorwelle des Glücks - Die besten Comedians Deutschlands

116 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12

Sommer, Sonne, Sonnenschein! Doch was darf nicht fehlen? Richtig, eine gute Portion Humor. Daniel Boschmann präsentiert "Die besten Comedians Deutschlands" im Palladium in Köln. Mit dabei sind Paul Panzer, Bülent Ceylan, Özcan Cosar, Christiane Ohliger, Herr Schröder und viele mehr.

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