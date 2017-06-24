Es wird wieder geprankt!Jetzt kostenlos streamen
Die besten TV-Streiche by ProSieben
Folge 1: Es wird wieder geprankt!
133 Min.Folge vom 24.06.2017Ab 12
Lena Gercke, Matthias Schweighöfer, Palina Rojinski, Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bringen ihre überrumpelten "Opfer" in "Die besten TV-Streiche by ProSieben" an den Rand der Verzweiflung: Alles nur Spaß, aber sauwitzig/saukomisch!
Weitere Folgen in Staffel 2
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