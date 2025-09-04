Chaos im Schuppen: Lorenz, Schwagi und Susi räumen auf (oder versuchen es)Jetzt kostenlos streamen
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer
Folge 5: Chaos im Schuppen: Lorenz, Schwagi und Susi räumen auf (oder versuchen es)
45 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 6
Lorenz und Schwagi nehmen sich mit Unterstützung von Susi wieder dem Aufräumprojekt an. Diesmal sind die Regale dran. Doch wie immer steht mehr Blödsinn als Handwerk auf dem Programm. Immerhin: Am Ende sind die Regale an der Wand und das Chaos im Schuppen ist etwas sortierter. Ein neues Projekt wartet schon: Im Garten beginnt die Suche nach der "Hinterlassenschaft" von den kleinen Vierbeinigen Büffels ...
