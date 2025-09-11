Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer

Schlager, Kuppelei und Kneipenträume: Drehtag mit Olaf von den Flippers

Kabel EinsStaffel 1Folge 6vom 11.09.2025
Schlager, Kuppelei und Kneipenträume: Drehtag mit Olaf von den Flippers

Schlager, Kuppelei und Kneipenträume: Drehtag mit Olaf von den FlippersJetzt kostenlos streamen

Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer

Folge 6: Schlager, Kuppelei und Kneipenträume: Drehtag mit Olaf von den Flippers

45 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 6

Drehtag mit Schlagerlegende Olaf von den Flippers - und das an den schönsten Spots der Insel. Doch der Videodreh bekommt schnell eine zweite Ebene: Emily hat Schwagi ein besonderes Westernhemd verpasst. Mit einem klaren Ziel: Sie möchte ihn mit Olafs Tochter Pia verkuppeln. Parallel erhofft sich Lorenz von Olaf eine ehrliche Meinung zu seiner Kneipenidee "Büffelmann 6". Was sagt der Flipper zur Vision?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer
Kabel Eins
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer

Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer

Alle 1 Staffeln und Folgen