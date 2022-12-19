Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 2 vom 19.12.2022
90 Min. Folge vom 19.12.2022 Ab 12

Eine hinterlistige Ziege. Die gerissene Wirtin Cordula vom Gasthaus "Grün". Die leichtgläubigen Schneidersöhne Hans und Franz. Ihre aufgeweckte Schwester Johanna mit einem "Knüppel im Sack". Ein "Tischlein deck dich"-Einzelstück aus der Nachhaltigkeits-Edition. Ein "Goldesel", der das Passwort nicht rausrückt. Und natürlich ein Ha-ha-ppy End mit Hochzeit. Klarer Fall von "Die Comedy Märchenstunde".

