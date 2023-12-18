Die Comedy Märchenstunde
Folge 4: König Drosselbart
95 Min.Folge vom 18.12.2023Ab 12
Alexander Klaws spielt den listigen König Drosselbart. Ingolf Lück ist König von Moldowien. Valerie Huber verwandelt sich in die superzickigen Prinzessin Isabella, die sich den Heiratsplänen des Vaters Matze Knop widersetzt. Unterstützt wird sie von Zofe Ruth Moschner und der verzauberten Maus, Maddin Schneider. Die Barden Volker "Zack" Michalowski sowie Eko Fresh sorgen für den musikalischen Rahmen.
