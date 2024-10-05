Die Dreisten Drei - Die Comedy WG
Folge 1: Episode 1
23 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12
Mirja Boes und Markus Majowski heißen in der 4. Staffel der Erfolgs-Show einen neuen DREISTEN DRITTEN in der Comedy-WG willkommen: Mathias Schlung. In Hamburg und Berlin erleben die drei wieder verrückte Situationen wie einen Oben-Ohne-Tänzer in der Autowaschanlage, einen "Penner" als Busfahrer oder einen Macho auf einem Frauenparkplatz ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick