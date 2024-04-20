Die Dreisten Drei - Die Comedy WG
Folge 8: Folge 8
23 Min.Folge vom 20.04.2024Ab 12
"DIE DREISTEN DREI" - das sind die Bewohner Deutschlands berühmtester Comedy-WG. Das Zusammenleben in der WG zieht sich wie ein roter Faden durch alle Folgen dieser Sketch-Comedy. Nicht aufwändige Maskeraden und Kostüme bestimmen die Humorfarbe, sondern die Situationskomik und der Spielwitz der drei Protagonisten.
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle Staffeln im Überblick