Die Gegenteilshow
Folge 2: Episode 2
119 Min.Ab 12
Neben Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Comedienne Mirja Boes stellen sich in "Die Gegenteilshow" auch Felix Neureuther, Tom Beck, Beatrice Egli, Thomas Hermanns, Pierre Littbarski, Wolff-Christoph Fuss, Jana Ina Zarrella, Wigald Boning, Nikeata Thompson, Smudo, Mirja Boes und Uwe Ochsenknecht kniffligen Body & Brain-Challenges. Pro Ausgabe treten vier Prominente in Zweierteams gegeneinander an. Ihre Aufgabe: Immer das Gegenteil von dem tun, was man eigentlich erwarten würde.
