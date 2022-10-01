Die geheime Welt ... der 6 Sterne-LuxusinselnJetzt kostenlos streamen
Folge vom 01.10.2022: Die geheime Welt ... der 6 Sterne-Luxusinseln
135 Min.
Folge vom 01.10.2022
Ab 12
Viele glauben, schon fast überall gewesen zu sein und jeden Fleck der Erde zu kennen. Doch es gibt geheime, unbekannte und faszinierende Luxus-Inseln der Superreichen, auf die Normalsterbliche keinen Zutritt haben. Was verbirgt sich hinter den Türen der geheimnisvollen Welt des Jet-Sets? Welchen edlen Tropfen gönnt sich ein Millionär zum Dinner? Welches Kleidungsstück ist auf den Luxusinseln verboten? Und: Wird man im Luxus-Resort ein glücklicherer Mensch?