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Die größten Entdeckungen mit Dan Snow

Machu Picchu

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 19.07.2026
Machu Picchu

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Die größten Entdeckungen mit Dan Snow

Folge 2: Machu Picchu

46 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Die verlorene Stadt der Inka "Macchu Pichu", hoch oben in den Anden, wurde vor über 100 Jahren im Dschungel wiederentdeckt. Dan Snow erklimmt die Berge, um ihre Geschichte zu erkunden. Dank zahlreicher Forschungen zu ihrer Bauweise, ihren Gebäuden und Gräbern können Besucher aus aller Welt diese außergewöhnliche Stadt bewundern. Sie wurde einst von Pachacútec, dem bedeutendsten Herrscher der Inka, errichtet.

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