Die größten Entdeckungen mit Dan Snow
Folge 2: Machu Picchu
46 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Die verlorene Stadt der Inka "Macchu Pichu", hoch oben in den Anden, wurde vor über 100 Jahren im Dschungel wiederentdeckt. Dan Snow erklimmt die Berge, um ihre Geschichte zu erkunden. Dank zahlreicher Forschungen zu ihrer Bauweise, ihren Gebäuden und Gräbern können Besucher aus aller Welt diese außergewöhnliche Stadt bewundern. Sie wurde einst von Pachacútec, dem bedeutendsten Herrscher der Inka, errichtet.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick