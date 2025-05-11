Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die größten Geheimnisse der Welt

Aus dem Wilden Westen ins Niemandsland Namibias

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 11.05.2025
Aus dem Wilden Westen ins Niemandsland Namibias

Aus dem Wilden Westen ins Niemandsland NamibiasJetzt kostenlos streamen

Die größten Geheimnisse der Welt

Folge 3: Aus dem Wilden Westen ins Niemandsland Namibias

89 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12

Wie ist die größte Antiquität der Welt ausgerechnet in der Wüste Arizonas gelandet? Welche mysteriösen Gerippe sorgen für Aufsehen im einsamen Norden Namibias? Promis wie Thomas "Icke" Häßler, Sandy Meyer-Wölden oder Jan Hofer rätseln mit.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die größten Geheimnisse der Welt
Kabel Eins
Die größten Geheimnisse der Welt

Die größten Geheimnisse der Welt

Alle 1 Staffeln und Folgen