Aus der arabischen Wüste in die schottischen Highlands
Die größten Geheimnisse der Welt
Folge 4: Aus der arabischen Wüste in die schottischen Highlands
90 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12
Welches atemberaubende Geheimnis sorgt auf der Arabischen Halbinsel für Furore? Was geschah mit dem Leichnam Albert Einsteins nach dem Tod des Universalgenies? Und welches monströse Geheimnis schlummert in den Tiefen des sagenumwobenen Loch Ness in den schottischen Highlands? Promis wie Thomas "Icke" Häßler, Sandy Meyer-Wölden und Jan Hofer rätseln mit.
