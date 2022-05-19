Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Profi-Gärtner: Einsatz fürs Gartenglück

Brian and Shane - Fareham

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 6 vom 19.05.2022
Brian and Shane - Fareham

Die Profi-Gärtner: Einsatz fürs Gartenglück

Folge 6: Brian and Shane - Fareham

40 Min. Folge vom 19.05.2022 Ab 6

Seit dem Tod seiner Ehefrau vor acht Jahren hat der heute 80-jährige Brian den einst liebevoll gestalteten Garten völlig vernachlässigt. Müllberge, unzählige Gartenutensilien, verwahrloste Schuppen und ein leerer Fischteich verdecken die Schönheit der Grünfläche, in der so viel Potential steckt. Um seinem Vater unter die Arme zu greifen, hofft Shane auf die Expertise der Gartenprofis, die mal wieder ganze Arbeit leisten ...

