Becky and Michael - County Durham

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 26.05.2022
40 Min.Folge vom 26.05.2022Ab 12

Die Eheleute Becky und Michael setzen einen Notruf an die Gartenprofis ab: Ihnen macht ihre riesige Grünfläche zu schaffen, die eine Größe von zwei Tennisplätzen umfasst und übersät ist von Brombeersträuchern, massiven Steinbrocken und Müll. Die Eltern von Zwillingen schämen sich für den Anblick ihres Gartens und hoffen auf die Hilfe von Diarmuid, Danny und Penny. Doch diese stellen schnell fest, dass sie den Arbeitsaufwand alleine nicht bewältigen können ...

SAT.1 GOLD
