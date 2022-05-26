Keith and Darren - StockportJetzt kostenlos streamen
Die Profi-Gärtner: Einsatz fürs Gartenglück
Folge 2: Keith and Darren - Stockport
40 Min.Folge vom 26.05.2022Ab 12
Die Gartenprofis stehen heute vor der Herausforderung, den komplett überwucherten Garten von Keith und Darren wiederherzurichten. Die Eheleute, die großes Interesse am Theater haben, können sich wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr selbst um eine Umgestaltung kümmern. Ob Diarmuid, Danny und Penny raffinierte Gestaltungsideen entwickeln werden, um die Interessen des Paares auch im Gartendesign widerzuspiegeln?
