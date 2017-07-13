Shawne Fielding vs. Alexander "Honey" KeenJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Shawne Fielding vs. Alexander "Honey" Keen
16 Min.Folge vom 13.07.2017Ab 6
Alle Augen auf! Schönheitskönigin Shawne Fielding tritt im heissesten Grillduell der Schweiz gegen Model Alexander Keen an. Durch seine polarisierende Art machte Keen als Boyfriend in der 11. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" auf sich aufmerksam.
