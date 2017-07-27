Peter Valance vs. Erwin aus der SchweizJetzt kostenlos streamen
Die Promi Griller
Folge 5: Peter Valance vs. Erwin aus der Schweiz
16 Min.Folge vom 27.07.2017Ab 6
Während Illusionist Peter Valance mit dem Oscar der Magierwelt ausgezeichnet wurde, gewann Marc Haller mit seinem Alter Ego "Erwin aus der Schweiz" den "kleinen Prix Walo" und im Jahr 2014 den "Swiss Talent Award". Werden die beiden Magier auch die Jury verzaubern?
