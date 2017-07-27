Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Promi Griller

Peter Valance vs. Erwin aus der Schweiz

SAT.1Staffel 5Folge 5vom 27.07.2017
Peter Valance vs. Erwin aus der Schweiz

Die Promi Griller

Folge 5: Peter Valance vs. Erwin aus der Schweiz

16 Min.Folge vom 27.07.2017Ab 6

Während Illusionist Peter Valance mit dem Oscar der Magierwelt ausgezeichnet wurde, gewann Marc Haller mit seinem Alter Ego "Erwin aus der Schweiz" den "kleinen Prix Walo" und im Jahr 2014 den "Swiss Talent Award". Werden die beiden Magier auch die Jury verzaubern?

